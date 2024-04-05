Представители Николая Расторгуева опровергли информацию о его госпитализации

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Представители солиста музыкальной группы "Любэ" Николая Расторгуева опровергли информацию о его госпитализации из-за проблем с сердцем. Об этом РИА Новости сообщила администратор группы.

Ранее некоторые телеграм-каналы писали, что артиста доставили в одну из московских больниц из-за проблем с сердцем. Администратор группы заявила, что с Расторгуевым все в порядке. Также концертный директор певца назвала слухи о его госпитализации чушью.

До этого СМИ сообщали, что 47-летнего телеведущего Алексея Куличкова госпитализировали в Подмосковье якобы из-за инсульта. Позже он вышел на связь и сказал, что у него "все замечательно". Он добавил, что не знает, откуда пресса взяла информацию о якобы его проблемах со здоровьем.

