Домогаров опроверг слухи об уходе из театра Моссовета

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Актер Александр Домогаров опроверг слухи о своем уходе из театра Моссовета. Об этом он рассказал телеканалу "Звезда".

"Я не ушел. Взял отпуск на полгода", – заявил артист.

Информацию об уходе Домогарова не подтвердили и в пресс-службе театра.

"Не подал он заявление. Все нормально, работает. Просто у него сейчас есть проекты на стороне, поэтому он сейчас временно не играет в спектаклях. А так – актер Театра Моссовета. Никаких заявлений об уходе он не подавал. Все нормально", – пояснила директор по связям с общественностью Татьяна Горина.

Об уходе Домогарова из театра Моссовета ранее написал ряд СМИ. Отмечалось, что решение могло быть принято актером из-за разногласий с новым художественным руководителем – Евгением Марчелли.

В театре Александр Домогаров служит больше 27 лет. В последнее время был занят в постановке "Ричард III" и чеховской трилогии ("Дядя Ваня", "Три сестры" и "Вишневый сад" Андрея Кончаловского.

Ранее Александр Домогаров дал интервью в рамках программы "Золотая рыбка". Актер рассказал, почему отказывается от большинства ролей в кино и считает театр более важным искусством.

