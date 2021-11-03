Домогаров опроверг слухи об уходе из театра Моссовета

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Актер Александр Домогаров опроверг слухи о своем уходе из театра Моссовета. Об этом он рассказал телеканалу "Звезда".
"Я не ушел. Взял отпуск на полгода", – заявил артист.
Информацию об уходе Домогарова не подтвердили и в пресс-службе театра.
"Не подал он заявление. Все нормально, работает. Просто у него сейчас есть проекты на стороне, поэтому он сейчас временно не играет в спектаклях. А так – актер Театра Моссовета. Никаких заявлений об уходе он не подавал. Все нормально", – пояснила директор по связям с общественностью Татьяна Горина.
Об уходе Домогарова из театра Моссовета ранее написал ряд СМИ. Отмечалось, что решение могло быть принято актером из-за разногласий с новым художественным руководителем – Евгением Марчелли.
В театре Александр Домогаров служит больше 27 лет. В последнее время был занят в постановке "Ричард III" и чеховской трилогии ("Дядя Ваня", "Три сестры" и "Вишневый сад" Андрея Кончаловского.
Ранее Александр Домогаров дал интервью в рамках программы "Золотая рыбка". Актер рассказал, почему отказывается от большинства ролей в кино и считает театр более важным искусством.
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