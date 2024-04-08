Александр Домогаров опроверг данные о завершении карьеры

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Актер Александр Домогаров опроверг информацию о том, что он может завершить карьеру из-за разрушения позвоночника, сообщает "Газета.ру".

Актер назвал бредом публикацию о проблемах со здоровьем, при этом подтвердил, что действительно уходит из Театра Моссовета. Он призвал черпать информацию о состоянии его здоровья из своего телеграм-канала.

"Там есть вся информация из первых рук", – сказал он.

Ранее некоторые СМИ писали, что Домогаров завершает карьеру в связи с тем, что ему диагностировали спондилоартроз. Речь идет о заболевании позвоночника, при котором происходит поражение межпозвонковых суставов, хрящей, костных тканей и околосуставных мышц, сопровождающееся острой болью, онемением конечностей, а также трудностями при движении.

Также говорилось, что у артиста обнаружили 6-миллиметровую грыжу на одном из позвоночных дисков, остеохондроз и спондилез. Отмечалось, что Домогарову предстоит длительное лечение, которое пройдет в несколько этапов.

В октябре 2021 года СМИ также писали, что Домогаров уходит из Театра Моссовета. Отмечалось, что решение могло быть принято актером из-за разногласий с новым художественным руководителем – Евгением Марчелли. Тогда актер опроверг эту информацию.

В феврале 2022 года Домогаров сам заявлял о своих планах покинуть Театр Моссовета из-за конфликта с руководством, но в июле 2023-го он признался, что не уйдет из учреждения, хоть и не общается с коллегами.

