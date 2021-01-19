Результаты эффективности вакцины "ЭпиВакКорона" будут озвучены в феврале

Фото: пресс-служба Роспотребнадзора

Результаты эффективности вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" озвучат в феврале, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора со ссылкой на гендиректора центра "Вектор" Рината Максютова.

Отмечается, что по итогам первых фаз испытаний препарата выработка антител произошла у всех добровольцев. Однако, по словам Максютова, необходимо еще проверить профилактическую эффективность вакцины, то есть, насколько она защищает от заболевания.

"Исследования профилактической эффективности продолжаются в ходе пострегистрационных клинических испытаний, данные о профилактической эффективности будут озвучены в феврале", – отметил гендиректор "Вектора".

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что масштабное производство "ЭпиВакКороны" планируется запустить с февраля 2021 года. Также она сообщила, что первую партию вакцины центра имени Чумакова выпустят в гражданский оборот в объеме 100 тысяч доз.