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Общество

12:54

Мурашко заявил о ряде препаратов в РФ, блокирующих размножение COVID-19

медицина общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил о ряде препаратов, созданных российскими разработчиками, которые блокируют размножение коронавируса. Но, по его словам, пока нет данных их клинических испытаний.

"Сегодня есть несколько разработок препаратов, которые блокируют размножение возбудителя на том или ином этапе. Некоторые из них проходят различные испытания. Но пока нет данных по завершении клинических исследований", – сказал министр.

Ранее Мурашко сообщил, что в Минздрав РФ поступили документы на регистрацию третьей отечественной вакцины от коронавируса, разработанной Центром имени Чумакова.

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