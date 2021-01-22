Останкинская башня изменит подсветку в День студента

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В честь Дня студента медиафасад Останкинской телебашни украсит зачетная книжка. Об этом сообщили в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети.
"25 января на медиафасаде будет отображаться поздравительная видеооткрытка с зачетной книжкой и пожеланием отличных оценок студентам. В тон зачетке будет включена зеленая подсветка", – говорится в сообщении.
Кроме того, праздничная подсветка будет включена на телебашнях в Пензе, Екатеринбурге, Грозном, Калуге, Нижнем Новгороде, Саранске, Перми, Челябинске и Самаре.
В День российского студенчества, 25 января, для учащихся столичных вузов подготовлена онлайн-программа образовательных и творческих мероприятий, которая завершится большим гала-концертом.