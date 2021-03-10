Собянин дал старт проходке двухпутного тоннеля на восточном участке БКЛ

15:26
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин дал старт проходке двухпутного перегонного тоннеля от станции "Нагатинский Затон" до станции "Кленовый бульвар" Большой кольцевой линии (БКЛ). Мэр подчеркнул, что проходка всех тоннелей БКЛ будет завершена в этом году.
"Мы запускаем щит в Нагатинском Затоне, один из последних щитов. Всего осталось их четыре. Запустим в апреле, в мае и в июне оставшиеся щиты, и на этом, собственно, будет заканчиваться проходка всей Большой кольцевой линии Москвы, самой протяженной в мире. Сегодня уже 94% проходки пройдено", – сказал мэр.
Собянин добавил, что после завершения прокладки тоннелей будут вестись работы по строительству станций, путевого и электрического хозяйства, инженерных коммуникаций. Он выразил уверенность в том, что проект будет успешно завершен.
В пресс-службе мэра и правительства столицы отметили, что в городе еще необходимо проложить четыре тоннеля на восточном участке БКЛ длиной 11,4 километра. На данном участке расположатся станции "Кленовый бульвар", "Нагатинский Затон", "Печатники", "Текстильщики". Диаметр тоннеля между станциями "Текстильщики" и "Кленовый бульвар" составит 10 метров.
Также уточняется, что от станции "Нижегородская" до станции "Текстильщики" уже сооружены однопутные перегонные тоннели, а от "Текстильщиков" до "Печатников" – двухпутный тоннель.
Прокладку двухпутного тоннеля от "Нагатинского Затона" до "Кленового бульвара" проведет ТПМК "Лилия", который пройдет 1,2 километра.
Будущую станцию "Нагатинский Затон" БКЛ строят вдоль Коломенской улицы. Это будет станция мелкого заложения. Вестибюль обеспечит выходы к Коломенской улице, остановкам общественного транспорта и жилым домам.
Ранее сообщалось, что движение по северо-восточному участку Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро планируют открыть в 2022 году. Речь идет о станциях "Рижская", "Сокольники" и "Марьина Роща".
Строительство юго-западного участка БКЛ завершат до конца года
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