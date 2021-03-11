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Мэр Москвы

21:28

Сервис МЭШ помог сохранить качество образования на дистанционном обучении – Собянин

мэр Москвы образование

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сергей Собянин заявил, что сервис МЭШ помог сохранить качество образования на дистанционном обучении. Об этом мэр сообщил в эфире телеканала "Россия 1".

"Мы нисколько не уронили качество образования, благодаря во многом "Московской электронной школе". Самое важное – что сегодня уже учимся в нормальном режиме. Пандемия подвигла нас быстрее развивать электронные сервисы", – сказал Собянин.

Мэр при этом подчеркнул, что развитие электронных образовательных сервисов не говорит о дальнейшем полном переходе на дистанционное образование. Он отметил, что ключевой фигурой остается учитель, вокруг которого вращается вся система получения знаний.

Ранее Собянин заявил, что во время пандемии коронавируса в столице был организован непрерывный и качественный образовательный процесс. Он напомнил, что в период дистанционного обучения активно использовались различные электронные ресурсы, среди которых "Московский образовательный телеканал", онлайн-школа Центра педагогического мастерства, сервис "Мои достижения" и другие платформы.

Сообщалось, что в 2021 году московская система образования будет нацелена на развитие предпрофильного, профильного, предпрофессионального образования. Кроме того, будет и дальше реализовываться проект "Школа старшеклассников", развиваться МЭШ и системы независимых диагностик.

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