Сервис МЭШ помог сохранить качество образования на дистанционном обучении – Собянин

21:28
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Сергей Собянин заявил, что сервис МЭШ помог сохранить качество образования на дистанционном обучении. Об этом мэр сообщил в эфире телеканала "Россия 1".
"Мы нисколько не уронили качество образования, благодаря во многом "Московской электронной школе". Самое важное – что сегодня уже учимся в нормальном режиме. Пандемия подвигла нас быстрее развивать электронные сервисы", – сказал Собянин.
Мэр при этом подчеркнул, что развитие электронных образовательных сервисов не говорит о дальнейшем полном переходе на дистанционное образование. Он отметил, что ключевой фигурой остается учитель, вокруг которого вращается вся система получения знаний.
Ранее Собянин заявил, что во время пандемии коронавируса в столице был организован непрерывный и качественный образовательный процесс. Он напомнил, что в период дистанционного обучения активно использовались различные электронные ресурсы, среди которых "Московский образовательный телеканал", онлайн-школа Центра педагогического мастерства, сервис "Мои достижения" и другие платформы.
Сообщалось, что в 2021 году московская система образования будет нацелена на развитие предпрофильного, профильного, предпрофессионального образования. Кроме того, будет и дальше реализовываться проект "Школа старшеклассников", развиваться МЭШ и системы независимых диагностик.
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