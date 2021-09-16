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Москва 24

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Технологии

07:34

Документы дошкольников и первоклассников Москвы полностью переведут в электронный формат

образование технологии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Ю. Иванко

Личные дела детей, поступающих в детские сады и школы, полностью переводят в электронный формат. Они будут оформляться по единому стандарту. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Как рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в случае перехода из одной школы в другую электронное личное дело автоматически передадут в новое образовательное учреждение.

В электронном варианте будет информация об ученике и его родителях или законных представителях, документы, предоставленные родителями в образовательную организацию при регистрации заявления о зачислении на портале mos.ru, а также статус межведомственной проверки.

"Теперь не нужно будет приносить справки в бумажном виде и ксерокопии документов для формирования личного дела ребенка. Это должно освободить семьям несколько часов перед началом учебного года. <...> Для ребят, которые уже посещают детские сады или учатся в школе, перевод личных дел в электронный вид будет происходить поэтапно в течение года", – сказала Ракова.

Она подчеркнула, что доступ к данным будет только у администрации школы и классного руководителя. Систему разработали столичный департамент образования и науки совместно с департаментом информационных технологий, она соответствует всем требованиям о защите информации и персональных данных.

Ранее сообщалось, что в московских школах в электронном виде начнут оформлять медицинские карты. Они будут формироваться автоматически на основе данных о здоровье ребенка, которые хранятся в единой цифровой платформе здравоохранения.

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