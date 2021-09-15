Компании "Вымпелком" грозит штраф из-за утечки данных клиентов – Роскомнадзор

11:09
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Роскомнадзор запросил у компании "Вымпелком" данные об утечке личных данных около двух миллионов абонентов проводного широкополосного интернета, в случае подтверждения данного факта оператору грозит штраф до 100 тысяч рублей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"По факту утечки персональных данных клиентов сотового оператора "Билайн" Роскомнадзор направил соответствующий запрос в компанию "Вымпелком" с требованием предоставить детальную информацию об инциденте. В случае подтверждения факта невыполнения компанией "Вымпелком" обязанностей по соблюдению сохранности персональных данных, компании грозит наказание в виде административного штрафа до 100 тысяч рублей (статья 13.11 КоАП РФ)", – говорится в сообщении.
Отмечается, что клиенты компании, пострадавшие от утечки персональных данных, по закону имеют право требовать от оператора компенсацию как в досудебном, так и в судебном порядке.
В "Вымпелкоме", в свою очередь, заявили о намерении обратиться в правоохранительные органы для расследования инцидента по итогам внутренней проверки.
Ранее эксперты в области цифровой безопасности рассказали, что при обнаружении утечки персональных данных необходимо сменить пароли, начать использовать двухфакторную аутентификацию и потребовать удалить из Сети личную информацию.
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