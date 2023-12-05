Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение поездов затруднено на D3 и Ленинградском направлении МЖД в сторону Зеленограда-Крюкова. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Уточняется, что причиной этого стала остановка состава по техническим причинам на участке Сходня – Зеленоград-Крюково. Сейчас к нему направляется вспомогательный локомотив, который уберет состав с путей.

Ведомство подчеркнуло, что вместе с РЖД принимает меры для возобновления движения.

Ранее поезда следовали с задержкой на Казанском направлении МЖД и третьем маршруте МЦД-3 в сторону Москвы по причине травмирования человека на станции Люберцы-1. Инцидент произошел 29 ноября в 17:24.

До этого в МЖД сообщали, что движение поездов дальних маршрутов на Горьковском направлении было затруднено в сторону области и МЦД-4 в сторону Железнодорожной. Уточнялось, что по техническим причинам произошла незапланированная остановка поезда на остановочном пункте Нижегородская.

Пассажирскую инфраструктуру МЖД подготовили к работе в зимний период