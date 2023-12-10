Московские трамваи подготовили к зиме

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Столичные трамваи подготовили к зимнему сезону. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В ходе подготовки стрелочные переводы на трамвайных путях оборудовали системой обогрева. Это позволит транспорту штатно работать в условиях непогоды.

"Зимой аварийные службы города трудятся круглосуточно, они готовы к самой сложной погоде. Мы повышаем безопасность и надежность трамваев, чтобы каждый день почти 600 тысяч пассажиров могли доезжать вовремя и с комфортом", – цитируют Ликсутова в телеграм-канале столичного Дептранса.

Более того, городские службы ежедневно проверяют исправность "снежков" – специальных трамваев-снегоочистителей. Они выходят на линии в ночное время, чтобы не задерживать движение.

Ранее инфраструктуру к зиме подготовила Московская железная дорога. В ходе подготовки на магистрали разместили запасы противогололедных средств массой 3,8 тысячи тонн. Уборку железнодорожной инфраструктуры зимой будут осуществлять около трех тысяч работников.



Пассажирские причалы в Москве подготовили к зиме