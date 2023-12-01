180 единиц спецтехники подготовили для борьбы с непогодой зимой на МЖД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

На Московской железной дороге к работе в зимних условиях подготовили 180 единиц специализированной техники, сообщает пресс-служба МЖД.

Среди них – 82 снегоуборочные машины, 37 пневмообдувочных и 39 снегоочистительных машин. Помимо этого, сформированы пять мобильных сервисных групп с необходимым аварийно-восстановительным оборудованием для оперативного ремонта техники на линиях.

Для борьбы с обледенением контактной сети, в том числе после ледяных дождей, готово 22 локомотива со специальными устройствами для очистки контактного провода от наледи. Также к работе готова система обогрева контактных проводов.

На МЖД работает своя метеорологическая служба, которая мониторит обстановку с погодой. Заранее полученная информация позволяет вовремя перебросить технику и людей в районы, где прогнозируются последствия снегопада или ледяного дождя.

Также на всех предприятиях столичной магистрали создали зимний запас топливных ресурсов, угля и смазочных материалов, запасных частей и оборудования для локомотивов, подвижного состава и другой техники.

Все железнодорожники, работающие на линиях, полностью обеспечены зимней спецодеждой и обувью, защитными средствами от обморожения.

Ранее сообщалось, что 3 декабря в Москве может быть побит суточный рекорд по осадкам 43-летней давности. Под утро в воскресенье морозы окрепнут до -12... -7 градусов, а днем столицу атакует южный циклон. После 12:00 на город обрушатся обильные снегопады – за 12 часов выпадет до 11–16 миллиметров осадков, или почти треть от месячной нормы.

Таким образом, более чем в 1,5 раза будет побит суточный рекорд осадков 1980 года, когда выпало 9,4 миллиметра. Из-за метели видимость в столице ухудшится до 300–500 метров. Сугробы вырастут с 18 до 27–30 сантиметров, что близко к рекорду высоты снежного покрова 1952 года – 31 см.

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