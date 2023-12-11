Трамваи № 14 и 39 задерживались на улице Орджоникидзе в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Трамваи № 14 и 39 задерживались на улице Орджоникидзе, в районе остановки "Донской монастырь". Об этом сообщает Дептранс Москвы в своем телеграм-канале.

Уточняется, что задержка общественного транспорта произошла из-за автомобиля, который застрял на путях.

Тем не менее в 05:54 движение трамваев на улице Орджоникидзе было восстановлено, добавили в столичном Дептрансе.

Ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что на магистральный маршрут м9 вышли электробусы. Они будут курсировать по линии вместе с автобусами. Позже последние заменят на экологичный транспорт.

До этого Ликсутов рассказал, что столичные трамваи подготовили к зимнему сезону. В частности, в ходе подготовки стрелочные переводы на трамвайных путях оборудовали системой обогрева. Это позволит транспорту штатно работать в условиях непогоды.

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