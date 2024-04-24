Правительство Москвы погасило 72-й выпуск облигаций городского внутреннего займа

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Правительство Москвы погасило 72-й выпуск долговых ценных бумаг городского облигационного займа. Об этом сообщила руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

"Государственные облигации Москвы входят в число первоклассных ценных бумаг на российском долговом рынке", – прокомментировала заммэра.

По словам Багреевой, столица выпускает облигации более 25 лет, на протяжении которых своевременно выполняет свои обязательства в полном объеме. На погашение задолженности по облигациям 72-й выпуска выделили 35 миллиардов рублей. Вместе с этим Москва выплатила купонный доход по ставке 6,55%, что составило 1,14 миллиарда рублей, подчеркнула заммэра.

Трехлетние долговые ценные бумаги разместили на Мосбирже в 2021 году. В то же время выпустили пятилетние облигации на сумму 10,4 миллиарда рублей и семилетние зеленые облигации на 70 миллиардов рублей. Общий объем облигаций 72-го, 73-го и 74-го выпусков составил 115,4 миллиарда рублей.

Облигационные займы 2021 года выпускались в период пандемии коронавируса. С их помощью Москва привлекла средства для ускорения развития городской инфраструктуры. Особое место среди них занимают зеленые облигации столицы, выпущенные в соответствии с российскими и международными стандартами зеленого финансирования, утверждает Мария Багреева.

После выплаты долга по облигациям 72-го выпуска в обращении остаются облигации 73-го и 74-го выпусков, торги по которым проходят на Мосбирже. Также в обращении находятся зеленые облигации первого выпуска для населения. Их разместили на платформе "Финуслуги" в 2023 году.

В сообщении уточнили, что облигации для населения – особый тип ценных бумаг, которые не торгуются на бирже и не подлежат перепродаже. Однако в любое время их может выкупить правительство Москвы у владельца по его заявке с сохранением всех выплат и накопленного от них купонного дохода.

Ранее Сергей Собянин рассказал, как зеленые облигации помогают развитию экологических проектов в столице. Доходы от первого и 74-го выпусков позволили городу проложить 21 станцию БКЛ и приобрести 451 электробус. В результате удалось сократить вредные выбросы в атмосферу и уменьшить парниковые газы.