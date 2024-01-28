Продажа зеленых облигаций позволила закупить для Москвы 51 электробус — Собянин

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

На средства, вырученные от продажи зеленых облигаций для населения, Москва приобрела 51 электробус. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в телеграм-канале.

Как отметил мэр, в 2023 году впервые были выпущены зеленые облигации для граждан на 2 миллиарда рублей. Покупка этих ценных бумаг позволяет инвестировать в городской экологический проект без риска потерять свои деньги. Собянин подчеркнул, что весь выпуск облигаций был полностью раскуплен за 5 недель.



Мэр Москвы подчеркнул, что доход по облигациям, составляющий 8,5% годовых, выплачивается ежеквартально. Срок обращения ценных бумаг составляет два года.

"При этом предъявить их для выкупа можно и до истечения назначенного срока по стоимости приобретения", – отметил мэр.



Собянин также отметил, что инвесторами стали граждане из 73 регионов России, из них 70% — жители Москвы и Московской области.

Ранее Собянин рассказал о планах расширения электробусного парка Москвы. Он отметил, что более 800 электробусов поставят в Москву до конца этого года.