Москва выплатила первый доход по "зеленым" облигациям для населения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москва выплатила купонный доход по первым "зеленым" облигациям для населения, выпущенным городом в мае этого года. Общая сумма выплат составила 25,9 миллиона рублей, сообщает портал мэра и правительства столицы.

"Зеленые" облигации Москвы для населения входят в число первоклассных ценных бумаг. На протяжении более чем 25 лет столица выпускает облигации и <...> своевременно выполняет свои финансовые обязательства", – приводятся в сообщении слова заммэра Владимира Ефимова.

Как утверждает вице-мэр, столичные облигации являются практически безрисковыми ценными бумагами.

В свою очередь, глава столичного департамента финансов Елена Зяббарова охарактеризовала практику выпуска "зеленых" облигаций как новый этап развития долгового рынка Москвы. Она отметила, что приобретение таких бумаг позволяет горожанам стать соинвесторами экологических проектов и получать при этом дополнительный доход.

"Привлеченные средства направлены на закупку современных электробусов. <...> Экологизация общественного транспорта – важный тренд. И выпуск "зеленых" облигаций для населения – еще один шаг на пути к более здоровой и комфортной городской среде", – подытожила Зяббарова.

Отмечается, что в следующий раз купонный доход держателям облигаций планируется выплатить 28 ноября текущего года.

"Зеленые" облигации Москвы стали доступны москвичам для покупки с 30 мая этого года. Объем выпуска составил 2 миллиарда рублей, при этом номинальная стоимость одной облигации – 1 тысяча рублей. Купонный доход по таким бумагам равен 8,5% годовых.



"Зеленые" облигации Москвы для населения стали доступны для покупки