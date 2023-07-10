"Зеленые" облигации Москвы для населения были раскуплены россиянами за пять недель

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Жители Москвы и других регионов России приобрели 100% выпущенных "зеленых" облигаций столицы, они были раскуплены в течение пяти недель. На привлеченные средства город закупит 50 электробусов отечественного производства, заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Размещение ценных бумаг началось 30 мая на платформе "Финуслуги" Московской биржи. Выпуск был полностью выкуплен менее чем за полтора месяца вместо планового периода размещения в шесть месяцев. Высокий спрос населения продемонстрировал востребованность "зеленых" облигаций и заинтересованность людей в участии в развитии города", – отметил он.

Ефимов добавил, что порядка 70% облигаций были куплены гражданами из Москвы и Подмосковья.

По его словам, "зеленые" облигации защищены от ряда рыночных рисков, так как не обращаются на бирже, их могли приобрести только физлица, которые не являлись налоговыми резидентами России. Средства, которые получила столица при продаже облигаций, будут направлены на экологические программы, например на замену автобусов на электробусы.

Всего было выпущено 2 миллиарда рублей номинальной стоимости, ставка купонного дохода по облигации составила 8,5% годовых, он будет направляться ежеквартально. Ефимов добавил, что бумаги обращаются два года, 25 мая 2025 года они будут погашены.

Министр правительства Москвы, руководитель городского департамента финансов Елена Зяббарова заявила, что россияне из 73 субъектов страны приобрели "зеленые" облигации, что свидетельствует о востребованности нового финансового инструмента.

Больше всего бумаг купили москвичи (57%), жители Московской области (9,8%) и Санкт-Петербурга (5,6%). Также бумаги приобретали инвесторы из Тюменской, Тверской, Свердловской, Тульской, Нижегородской и других областей, добавила она.

"Нам удалось создать простой и выгодный финансовый инструмент, способный заинтересовать любого, в том числе человека без опыта инвестирования. Для граждан это источник дополнительного гарантированного дохода, а для столицы – импульс к дальнейшему развитию зеленой экономики и повышению качества городской среды", – сказала Зяббарова.

Облигации в том числе помогут повысить финансовую грамотность граждан и развить среди населения ответственное инвестирование, отметила министр правительства столицы. Спрос на ценные бумаги был стабильно высоким на протяжении всего срока размещения, наибольшие объемы продаж фиксировались в первую неделю.

Отмечается, что мужчины в возрасте около 44 лет, проживающие на территории Москвы, стали типичными покупателями бумаг, чаще всего их приобретали люди среднего и старшего возраста, почти каждому пятому инвестору было больше 55 лет. Самым старшим владельцем облигаций стал житель в возрасте 86 лет, а самым младшим – гражданин в возрасте 18 лет.

По распоряжению Сергея Собянина "зеленые" облигации для населения включили в концепцию "зеленых" облигаций города Москвы, резюмировала Зяббарова.

Ранее сообщалось, что эксперты рейтингового агентства АКРА присвоили наивысший кредитный рейтинг "зеленым" облигациям Москвы. По словам Зяббаровой, Москва гарантирует выполнить перед инвесторами все обязательства. В новейшей истории ни разу не допустили просрочку выплат по займам.



"Деньги 24": на российском рынке появились "зеленые" облигации Москвы