В России застройщик впервые разместил "зеленые" облигации

Фото: пресс-служба Банка ДОМ.РФ

Банк ДОМ.РФ выступил организатором первого в России выпуска "зеленых" облигаций девелопера. Эмитент – компания "Легенда", которая направит привлеченные средства на рефинансирование затрат на строительство энергоэффективного жилья, сообщили в пресс-службе банка.

Объем размещения составил 3 млрд рублей, срок обращения – 4 года, по выпуску предусмотрена амортизация в последний год обращения ценных бумаг. По облигациям установлен плавающий купон, что позволяет учесть возможные изменения ключевой ставки Банка России.

"Банк ДОМ.РФ активно развивает "зеленую" и социальную повестку в жилищном и инфраструктурном строительстве и является лидером по организации выпусков облигаций устойчивого развития. Успех дебютного размещения "зеленых" облигаций "Легенды" подтверждает готовность инвесторов поддерживать развитие энергоэффективного строительства в России", – отметил вице-президент Банка ДОМ.РФ Алексей Пудовкин.

Привлеченные средства "Легенда" направит на частичное рефинансирование затрат на строительство 6 многоквартирных домов общей площадью более 300 тысяч кв. метров с классами энергоэффективности не ниже А в Санкт-Петербурге. По проектам предусмотрено сокращение выбросов СО2 в размере 49,2 кг на 1 кв. метр, что соответствует сокращению потребления энергетических ресурсов на отопление, вентиляцию, водоснабжение и общедомовые нужды на 40%.

"Первый "зеленый" выпуск облигаций девелопера в России, состоявшийся при экспертной поддержке группы ДОМ.РФ, – еще один важный шаг для развития зеленой повестки в стройотрасли. Такие размещения свидетельствуют об интересе к ESG-инструментам на рынках капитала в разных отраслях экономики. Для команды ДОМ.РФ ценна возможность делиться собственной экспертизой, сопровождая размещения ценных бумаг наших партнеров. "Зеленые" выпуски в сфере строительства способствуют развитию жилищной сферы, созданию комфортного и энергоэффективного жилья, повышая при этом качество жизни граждан и делая вклад в развитие экономики и снижение углеродного следа", – подчеркнула директор подразделения "Устойчивое развитие" Банка ДОМ.РФ Марина Слуцкая.

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