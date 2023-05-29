Правительство Москвы начнет выпускать "зеленые" облигации для граждан 30 мая

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Правительство Москвы начнет выпускать "зеленые" облигации с 30 мая, они позволят жителям города инвестировать в проект по замене дизельных автобусов на электробусы. Об этом сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Облигации будут выпущены объемом 2 миллиарда рублей и со сроком обращения в два года. Приобрести облигации может любой совершеннолетний гражданин России, являющийся налоговым резидентом Российской Федерации. Ставка купонного дохода составляет 8,5% годовых", – сказал он.

При выплате купонного дохода НДФЛ в размере 13% будет удерживаться, а после перечисляться в бюджет Национальным расчетным депозитарием, который выступает агентом, добавил Ефимов.

Руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева отметила, что ценные бумаги не будут торговаться на бирже, что позволяет тем, кто купил их, не рисковать. Также облигации могут быть выкуплены досрочно городом по цене покупки, если владелец оставит соответствующую заявку.

"При этом граждане получат с них доход за все дни владения. Таким образом, они смогут инвестировать в облигации без риска потери средств. Каждый покупатель сможет вложить в облигации от 1 тысячи до 15 миллионов рублей", – добавила она.

По словам Багреевой, москвичи, которые приобретут облигации, смогут поучаствовать в проекте по замене дизельных автобусов на электробусы, это позволит сократить количество парниковых газов. При размещении полного выпуска город сможет закупить около 40 единиц нового общественного транспорта.

Ранее Багреева сообщала, что "зеленые" облигации смогли победить в международном климатическом конкурсе "Зеленая Евразия". Она пояснила, что до выпуска объем размещений в секторе устойчивого развития Московской биржи составлял около 50 миллиардов рублей, а сейчас вырос более чем в пять раз.

