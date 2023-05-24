"Зеленые" облигации Москвы победили в конкурсе "Зеленая Евразия"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

"Зеленые" облигации Москвы одержали победу в международном климатическом конкурсе "Зеленая Евразия". Об этом сообщила руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

"Москва получила премию конкурса как первый российский регион, выпустивший субфедеральные зеленые облигации. Это событие послужило толчком для развития рынка зеленого финансирования России", – пояснила она.

Багреева пояснила, что до выпуска объем размещений в секторе устойчивого развития Московской биржи составлял около 50 миллиардов рублей, а сейчас вырос более чем в пять раз.

Заявки на участие в конкурсе подавали представители из Армении, Белоруссии, Казахстана и других стран. Представить проект можно было в десяти номинациях.

Члены жюри оценивали работы, учитывая их новизну и содержание, результаты и эффективность, потенциал тиражирования и другие аспекты. Церемония награждения победителей состоялась 24 мая.

В конце мая Москва планирует новый выпуск зеленых облигаций – для населения.

Приобрести "зеленые" облигации могут граждане старше 18 лет. Для этого им не требуется заводить брокерский счет, поскольку операции совершаются на финансовой платформе "Финуслуги" Московской биржи. Средства, полученные с продажи облигаций, Москва направит на покупку электробусов взамен дизельным электробусам.

