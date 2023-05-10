Москва выпустит первые "зеленые" облигации для населения в конце мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В конце текущего месяца Москва выпустит в обращение первые "зеленые" облигации для физических лиц. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Объем эмиссии составит два миллиарда рублей. Планируется выпустить облигации как с постоянным, так и фиксированным купонным доходом. Последний будет выплачиваться раз в три месяца, его ставку определят непосредственно перед размещением ценных бумаг.

Приобрести облигации смогут граждане РФ старше 18 лет. Причем им не потребуется заводить брокерский счет, поскольку операции будут совершаться на финансовой платформе "Финуслуги" Московской биржи. Кроме того, ценные бумаги можно будет в любой момент продать по стоимости приобретения, сохранив при этом положенный доход.

"Зеленые облигации Москвы – один из наиболее надежных финансовых инструментов в России. У москвичей и жителей других регионов появится возможность внести свой вклад в формирование более здоровой и комфортной городской среды и получать стабильный инвестиционный доход", – сказала глава департамента финансов Москвы Елена Зяббарова.

Отмечается, что полученные от продажи облигаций средства будут направлены на покупку электробусов взамен дизельным электробусам. Это позволит снизить негативное воздействие транспорта на окружающую среду. Каждая проданная акция позволит снизить выбросы парниковых газов на 1,2 килограмма в год.

Ранее сообщалось, что выпущенные в 2021 году "зеленые" облигации на 70 миллиардов рублей позволили привлечь новых инвесторов и ресурсы для экологических проектов города. Так, было закуплено 400 новых электробусов, достроены 12 станций Большой кольцевой линии метро.