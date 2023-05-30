"Зеленые" облигации Москвы стали доступны населению для покупки

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Столичные "зеленые" облигации стали доступны для покупки москвичам. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы со ссылкой на пресс-службу департамента финансов столицы.

"С 30 мая 2023 года граждане старше 18 лет могут приобрести "зеленые" облигации Москвы для населения на финансовой платформе "Финуслуги" Московской биржи без комиссий и посредников. Купить ценные бумаги можно будет по 29 ноября 2023 года", – указано в сообщении.

Ценные бумаги будут торговаться на бирже, что позволяет защитить их от рисков на рынке, цена облигаций будет стабильна, как и ставка купонного дохода, равная 8,5% годовых. Доход по купонам будет приходить гражданам каждый квартал, всего в системе предусмотрено восемь купонных периодов.

Отмечается, что номинальная стоимость одной облигации составляет 1 тысячу рублей, общий объем выпуска составил 2 миллиарда рублей. Срок обращения бумаг – 2 года.

В департаменте добавили, что максимальное количество бумаг, которое может находиться в руках одного человека, составляет 15 тысяч штук.

"Инвесторы смогут продать ценные бумаги городу в любое время по цене их приобретения, сохранив весь причитающийся доход. НДФЛ в размере 13% будет удерживаться и перечисляться в бюджет автоматически налоговым агентом – Национальным расчетным депозитарием", – отмечается в сообщении.

Глава столичного департамента финансов Елена Зяббарова заявила, что "зеленые" облигации являются для людей не только надежным, но и выгодным продуктом, который может стать альтернативой накопительным счетам. Также облигации позволят москвичам внести вклад в улучшение экологии города.

"Новый для столицы финансовый инструмент может быть интересен начинающим инвесторам, которые хотят получать стабильный дополнительный доход, но не готовы рисковать сбережениями. Важно, что граждане смогут вернуть вложенные средства в любой момент без потери дохода", – добавила она.

Ранее руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева рассказала, что "зеленые" облигации смогли победить в международном климатическом конкурсе "Зеленая Евразия".

Она пояснила, что до выпуска объем размещений в секторе устойчивого развития Московской биржи составлял около 50 миллиардов рублей, а сейчас вырос более чем в пять раз.

