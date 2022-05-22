Путин выступит на Евразийском экономическом форуме по видеосвязи

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Владимир Путин примет участие в Евразийском экономическом форуме, который состоится в Бишкеке в конце мая, в режиме видеоконференцсвязи, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Примет участие по ВКС", – приводит его слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко проведут двусторонние переговоры в Сочи в понедельник, 23 мая. По словам Пескова, лидеры договорились о встрече в ходе саммита ОДКБ, который прошел 16 мая в Москве.