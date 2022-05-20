Путин и Лукашенко встретятся в Сочи 23 марта

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут двусторонние переговоры в Сочи в понедельник, 23 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В понедельник запланирована встреча Путина и Лукашенко в Сочи", – приводит его слова РИА Новости.

По словам Пескова, лидеры договорились о встрече в ходе саммита ОДКБ, который прошел 16 мая в Москве.

3 мая Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Лидеры двух стран обсудили вопросы продвижения союзного строительства, аспекты взаимодействия в рамках объединений на евразийском пространстве. Также во время переговоров Путин и Лукашенко затронули специальную военную операцию на Украине.