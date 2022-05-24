Песков оценил увольнение дипломата РФ в ООН из-за спецоперации на Украине

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал увольнение российского дипломата в ООН Бориса Бондарева из-за специальной военной операции (СВО) России на Украине.

"Господин Бондарев больше не с нами, скорее он против нас. У него позиция, с которой он осуждает действия российского руководства", – заявил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что спецоперацию поддерживает "практически все население страны", поэтому Бондарев фактически выступил против консолидированного мнения россиян.

За дальнейшими комментариями по данной теме пресс-секретарь российского лидера перенаправил в МИД РФ.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.