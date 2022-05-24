РФ не гонится за сроками в ходе спецоперации на Украине – Патрушев

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Россия не гонится за сроками в ходе специальной военной операции по защите Донбасса, нацизм нужно искоренять на 100%. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, сообщает сайт "Аргументы и факты".

По словам Патрушева, если этого не сделать, нацизм поднимет голову уже через несколько лет, причем в еще более уродливой форме. Секретарь Совбеза добавил, что все задачи, поставленные Владимиром Путиным в ходе спецоперации, будут выполнены.

"Иначе и быть не может, поскольку правда, в том числе историческая, на нашей стороне", – заявил он.

Патрушев напомнил слова генерала Михаила Скобелева о том, что только Россия может позволить себе такую роскошь, как воевать из чувства сострадания.

Ранее Владимир Путин заявил, что все последние события вокруг Украины связаны с непродуманной политикой коллективного Запада. По его словам, Запад на протяжении десятилетий игнорировал законные озабоченности РФ в сфере обеспечения своей безопасности. Путин отметил, что страны поощряли националистические и неофашистские элементы в киевской власти.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.