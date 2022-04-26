Патрушев заявил о погружении мира в невиданный продовольственный кризис

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Мир погружается в беспрецедентный продовольственный кризис на фоне санкций против России, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"Десятки миллионов людей в Африке или на Ближнем Востоке по вине Запада окажутся на грани голода. Чтобы выжить, они устремятся в Европу. Не уверен, что Европа переживет кризис", – сообщил Патрушев в интервью "Российской газете".

Ранее Владимир Путин заявил, что отказ некоторых стран Запада от части энергоресурсов из России уже ударил по миллионам европейцев, также он отразился и на США. По словам президента, РФ может увеличить на внутреннем рынке потребление российской нефти, угля, газа, а также нарастить поставки в страны, где они действительно нужны.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.