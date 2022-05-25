Многодетная семья должна стать нормой для российского общества – Путин

Фото: depositphotos/milk-records.bk.ru

Многодетная семья должна стать нормой для российского общества, утвердиться в качестве ценностного ориентира. Об этом заявил Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам.

"Семья, где растут трое, четверо и более детей, уже сама по себе имеет высокий статус, должна иметь в нашем общественном сознании такой статус и должна поддерживаться со стороны государства", – сказал президент.

Многодетность востребована в контексте развития современной России и должна стать приоритетом для властей страны, считает глава государства.

До этого вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала многопоколенную, многодетную семью национальной идеей России. По ее словам, в связи с этим российские власти ставят своей целью соблюдение социальных гарантий семей с детьми, обеспечение их благополучия, а также помощь беременным женщинам и семьям, которые оказались в сложной жизненной ситуации.

