Голикова назвала национальную идею России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что считает национальной идеей России, передает РИА Новости.

"Безусловной ценностью российского народа всегда были любовь и верность Отечеству, уважение к тысячелетней истории страны, забота об общем будущем, о ближних, о семье и детях. Многопоколенная, многодетная семья – национальная идея России", – заявила представитель кабмина.

Голикова уточнила, что правительство РФ ставит своей целью соблюдение социальных гарантий семей с детьми, обеспечение их благополучия, а также помощь беременным женщинам и семьям, которые оказались в сложной жизненной ситуации.

Вице-премьер указала на важность поддержки института семьи как со стороны государства, так и со стороны церкви, предпринимателей, политиков и деятелей культуры. По словам Татьяны Голиковой, в стране стремятся создать благоприятные условия для рождения и воспитания детей.

Ранее сообщалось, что в Госсовете рассмотрят предложение о бесплатном обучении в техникумах и колледжах для детей из многодетных семей. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов указал на возросшую востребованность среднего профессионального образования.

