Ученые выяснили, как количество детей в семье влияет на молодость родителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Ученые из Колумбийского университета и Университета Париж-Дофин выяснили, как количество детей в семье влияет на интеллект и состояние здоровья родителей в преклонном возрасте. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

По данным ряда исследователей, на преждевременное старение влияют два социальных фактора: профессия и уровень образования. Годы жизни у людей крадут малоподвижный образ жизни, ночная работа, стрессы и т. д. Так, например, биологический возраст дальнобойщиков со стажем в 15–20 лет к 40 годам превышает паспортный примерно на 10 лет. При этом представители творческих и интеллектуальных профессий сохраняют мозг в рабочем состоянии и живут дольше.

Ученые Вегард Скирбекк и Эрик Бонсанг решили выяснить, как на умственную и физическую бодрость людей влияет наличие детей. В основу исследования легло сравнение двух популярных моделей семьи: в первой группе было всего два ребенка, во второй – три и более.

Специалисты проанализировали данные более чем о 73 тысячах пожилых людей старше 65 лет. В выборку включили представителей из 20 стран Европы и Ближнего Востока. Для оценки интеллектуальных способностей участникам эксперимента предложили пройти тесты на запоминание и беглую устную речь. Считается, что именно эти навыки в первую очередь страдают при возрастных изменениях.

"Результаты ясно показали, что воспитание трех и более детей (по сравнению с мамами и папами, вырастившими только двоих отпрысков) отрицательно сказываются на когнитивных способностях родителей в позднем возрасте", – утверждают авторы исследования.

По их данным, оказываемый эффект в среднем эквивалентен дополнительным 6,2 года старения. Специалисты полагают, что не последнюю роль в возникновении данного феномена играют социальные и экономические причины. В особенности это затрагивает страны Северной Европы с более высоким уровнем жизни, влекущим за собой более высокий уровень расходов. Появление еще одного ребенка может повлечь серьезные финансовые затраты на питание, обучение, досуг и создание достойных бытовых условий.

Напрямую количество детей влияет и на возможность женщины реализовать себя на профессиональном поприще. Многодетные мамы реже достигают деловых успехов. Между тем хорошая карьера не только развивает способности, но и омолаживает человека.

Кроме того, организм многодетных родителей может быстрее изнашиваться из-за стресса и недостатка сна.

Несмотря на очевидные признаки преждевременного старения у многодетных родителей, люди все же нередко отдают предпочтение в пользу большой семьи. Дети и внуки часто становятся смыслом жизни для родителей, поскольку большая семья позволяет избежать социальной изоляции в старости.

Однако авторы исследования подчеркивают, что в Северной Европе такая мотивация встречается не слишком часто, поскольку поддержка пожилых людей является зоной ответственности государственных учреждений, а не их детей.

Ранее ученые МГУ совместно с воронежскими коллегами установили, как правильное питание влияет на продолжительность жизни. Специалисты выяснили, что ограничение калорийности позволяет сдержать негативные последствия старения. Специалисты занялись поисками способа, позволяющего замедлить процесс накопления поломок в митохондриях, чье повреждение считается главной причиной ухудшения здоровья в пожилом возрасте. В результате исследователи заключили, что даже небольшое ограничение количества потребляемой пищи может положительно сказаться на работе внутренних органов.