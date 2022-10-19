В Госдуме оценили идею стимула для граждан в борьбе с телефонным спамом

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб оценила идею стимулировать россиян бороться с телефонным спамом. Об этом сообщает RT.

Бессараб выразила мнение, что такая мера будет избыточной.

"Гражданским административным законодательством предусмотрена ответственность как нарушителя, так и государства, если гражданину нанесен какой-либо ущерб. В данном случае да, гражданин помог выявить, но это наша гражданская обязанность – помогать такие ситуации разрешать в пользу общества", – сказала парламентарий.

С идеей финансово стимулировать граждан бороться с телефонным спамом выступил депутат Евгений Федоров.

В письме, которое он направил на имя главы ФАС Максима Шаскольского, говорится, что, согласно действующему законодательству, распространение рекламы по телефону без согласия абонента запрещено – за это организации может грозить штраф до 500 тысяч рублей. Эти деньги между тем идут в бюджет, а человек, выявивший правонарушение и потративший свое время на судебное разбирательство, ничего не получает.

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