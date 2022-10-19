В ГД предложили стимулировать борьбу граждан с телефонным спамом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Госдуме предлагают финансово стимулировать граждан бороться с телефонным спамом. Соответствующее письмо депутат Евгений Федоров направил на имя главы ФАС Максима Шаскольского, сообщает RT.

"Прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности <...> создания финансового стимула для граждан, принимающих решение инициировать судебное разбирательство по факту нарушения законодательства о рекламе", – написал парламентарий в своем обращении.

Он напомнил, что, согласно действующему законодательству, распространение рекламы по телефону без согласия абонента запрещено – за это организации может грозить штраф до 500 тысяч рублей. Эти деньги между тем идут в бюджет, федеральный, региональный или муниципальный, а человек, выявивший правонарушение и потративший свое время на судебное разбирательство, ничего не получает.

Федоров предлагает выплачивать таким гражданам 50% от суммы штрафа, назначенного ответчику.

Ранее сообщалось, что за последние полгода с мошенничеством столкнулись минимум 82% россиян. В числе наиболее популярных мошеннических схем оказались предложения заработать в интернете на "инвестициях", например, вложив деньги в криптовалюту. О таких сообщениях рассказали 55% опрошенных.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!