Путин призвал ввести должность врача-стажера в первичном звене здравоохранения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Владимир Путин выступил с предложением ввести на базе российских медучреждений должность врача-стажера. Глава государства считает, что ее могли бы занимать ординаторы.

Он напомнил о том, как студенты-медики помогали в условиях тяжелой эпидемиологической обстановки на фоне стремительного распространения коронавируса.

"Предлагаю закрепить эту практику, ввести должности врачей-стажеров, чтобы ординаторы второго года обучения могли работать по специальности прежде всего в первичном звене", – предложил президент.

Также Путин рассказал о дополнительной ежемесячной выплате медикам, которая должна начать поступать в следующем году. Он уточнил, что ее размер будет от 4,5 до 18,5 тысячи рублей.

Кроме того, президент сделал акцент на том, что она должна быть одинакова во всех регионах. Ее размер будет меняться в зависимости от категории специалиста.

Ранее Путин заявил, что с января 2023 года правительство будет выплачивать дополнительные средства медикам первичного звена здравоохранения, центральных районных больниц и скорой помощи.

Тогда президент сказал, что размер выплат будет варьироваться в зависимости от рода деятельности, должности и функций работника.

В свою очередь, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что на дополнительные выплаты медицинским организациям, принимающим на работу молодых специалистов, выделят шесть миллиардов рублей.

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