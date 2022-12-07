Голикова уточнила размер дополнительных выплат ряду категорий медиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Размер доплаты медицинским работникам первичного звена здравоохранения в России будет варьироваться от 4 до 18,5 тысячи рублей. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, дополнительная выплата в 18,5 тысячи рублей будет положена врачам центральных районных и районных больниц. Врачи первичного звена будут получать ежемесячную выплату в размере 14,5 тысячи рублей, скорой помощи – 11,5 тысячи рублей.

Медики среднего звена, работающие в центральных районных и районных больницах, ежемесячно будут получать 8 тысяч рублей, средний медперсонал первичного звена – 6,5 тысячи рублей, фельдшеры и медсестры скорой медицинской помощи – 7 тысяч рублей, младшие сотрудники – 4 тысячи рублей. Также фельдшеры скорой медпомощи, работающие на вызовах, будут получать доплату в размере 4,5 тысячи рублей.

"На эти цели в бюджете Фонда обязательного медицинского страхования на 2023 год предусмотрено 152,4 миллиарда рублей", – цитирует вице-премьера ТАСС.

Как уточнила Голикова, ежемесячные выплаты получат около 379 тысяч врачей, 725 тысяч среднего медицинского персонала и более 65 тысяч младших медицинских работников.

О дополнительных выплатах для специалистов медицинского сектора в РФ заявил Владимир Путин. Президент уточнил, что размер выплат будет устанавливаться в соответствии деятельностью, функциями и должностью сотрудников медучреждений.

По его словам, перед правительством стоит задача по выравниванию уровня дохода в этой сфере.



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