Путин анонсировал дополнительные выплаты медикам с января 2023 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Правительство РФ начнет выдавать дополнительные выплаты медикам первичного звена здравоохранения, центральных районных больниц и скорой помощи с января 2023 года. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с членами СПЧ.

Их размер составит от 4,5 до 18,5 тысячи рублей в зависимости от рода деятельности, должности и функций работника.

Путин также указал на необходимость совершенствовать систему оплаты труда в первичном звене здравоохранения. По его словам, перед правительством стоит задача по выравниванию уровня дохода в этой сфере.

Ранее депутаты Госдумы одобрили инициативу о минимальном размере оплаты труда в 2023 году. Он будет равен 16 242 рублям с ростом на 6,3%.



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