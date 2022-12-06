Депутат Бессараб назвала инициативу о 13-й пенсии нереализуемой

В Госдуму внесут законопроект о ежегодной выплате дополнительной пенсии по старости. Мера нужна, так как в канун праздников пожилые активнее берут в долг, пояснили авторы инициативы. Разбираемся, появится ли в России 13-я пенсия и есть ли на это средства.
Уберечь от долгов
Законопроект депутатов фракции "Справедливая Россия – За правду" предлагает ввести 13-ю пенсию уже с декабря и в дальнейшем выплачивать регулярно в последний месяц года. Если инициативу примут, деньги начнут получать россияне, которым положена страховая выплата по старости. Так как пенсионеры – самые социально незащищенные жители страны, государство обязано их поддерживать финансово, подчеркнул лидер справороссов Сергей Миронов.
По его словам, дополнительная выплата в канун Нового года должна уберечь пожилых от обременительных кредитов. "Люди перед праздниками начинают активнее брать в долг. Охотнее всего банки и микрофинансовые организации дают деньги пенсионерам. Доходы у них небольшие, но люди преклонного возраста по понятным причинам все равно считаются привлекательными заемщиками", – заявил Миронов.
Также законопроект предполагает увеличить вдвое фиксированную выплату к страховой пенсии по старости россиянам, которым исполнилось 70 лет. По действующим нормам это происходит с 80-летнего возраста. Авторы законопроекта считают это справедливым по отношению к россиянам, чье детство и юность прошли в крайне тяжелых условиях, связанных с Великой Отечественной войной и последующим восстановлением народного хозяйства.
Где взять деньги?
Законопроект "Справедливой России – За правду" не будет поддержан парламентом, их инициативу изначально нельзя реализовать. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Авторы документа не учли, что пенсию рассчитывают, исходя из тех тарифов индивидуальных страховых взносов, которые планируются в течение всей жизни. Поэтому смешать между собой две совершенно несоединимые системы сложно, подчеркнула эксперт. Кроме того, на 13-ю пенсию в бюджете не заложены средства. Поэтому законопроект парламентарий назвала "сырым, непродуманным и непонятно на что рассчитанным".
Бессараб обратила внимание, что по поручению Владимира Путина пенсии были повышены почти на 20%. Власти понимают, что выплаты нужно увеличивать, но для этого необходимы другие методы, подчеркнула она.
Помимо этого, 13-я пенсия не должна подменять собой плановое повышение ежемесячных выплат, сказал Москве 24 директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов. "Здесь главное, чтобы люди в течение года не чувствовали себя ущемленными", – обратил внимание он.
Экономист не оценил доводы авторов законопроекта. Даже если кредиты перед праздниками оформляют немалое количество пожилых, их все равно не абсолютное большинство.
Однако все это не говорит о том, что инициативу не стоит поддерживать. По мнению Ордова, лучше обратить внимание, что за счет новой выплаты можно поддержать собственных производителей. Это связано с тем, что большинство пенсионеров покупают товары, сделанные в России. В итоге 13-ю пенсию можно было бы разрешить тратить исключительно на отечественную продукцию, заключил специалист.
Читайте также