Депутат Бессараб назвала инициативу о 13-й пенсии нереализуемой

В Госдуму внесут законопроект о ежегодной выплате дополнительной пенсии по старости. Мера нужна, так как в канун праздников пожилые активнее берут в долг, пояснили авторы инициативы. Разбираемся, появится ли в России 13-я пенсия и есть ли на это средства.

Уберечь от долгов

Законопроект депутатов фракции "Справедливая Россия – За правду" предлагает ввести 13-ю пенсию уже с декабря и в дальнейшем выплачивать регулярно в последний месяц года. Если инициативу примут, деньги начнут получать россияне, которым положена страховая выплата по старости. Так как пенсионеры – самые социально незащищенные жители страны, государство обязано их поддерживать финансово, подчеркнул лидер справороссов Сергей Миронов.

По его словам, дополнительная выплата в канун Нового года должна уберечь пожилых от обременительных кредитов. "Люди перед праздниками начинают активнее брать в долг. Охотнее всего банки и микрофинансовые организации дают деньги пенсионерам. Доходы у них небольшие, но люди преклонного возраста по понятным причинам все равно считаются привлекательными заемщиками", – заявил Миронов.





Сергей Миронов депутат фракции "Справедливая Россия – За правду" Получив новую выплату, многие пенсионеры смогут отказаться от опасных кредитов.

Также законопроект предполагает увеличить вдвое фиксированную выплату к страховой пенсии по старости россиянам, которым исполнилось 70 лет. По действующим нормам это происходит с 80-летнего возраста. Авторы законопроекта считают это справедливым по отношению к россиянам, чье детство и юность прошли в крайне тяжелых условиях, связанных с Великой Отечественной войной и последующим восстановлением народного хозяйства.

Где взять деньги?

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Законопроект "Справедливой России – За правду" не будет поддержан парламентом, их инициативу изначально нельзя реализовать. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Авторы документа не учли, что пенсию рассчитывают, исходя из тех тарифов индивидуальных страховых взносов, которые планируются в течение всей жизни. Поэтому смешать между собой две совершенно несоединимые системы сложно, подчеркнула эксперт. Кроме того, на 13-ю пенсию в бюджете не заложены средства. Поэтому законопроект парламентарий назвала "сырым, непродуманным и непонятно на что рассчитанным".





Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Такое увеличение, как тринадцатая выплата, не предусмотрено федеральным бюджетом на 2023 год, непонятно, где в этом году брать деньги, чтобы выплачивать. Я думаю, что финансовое экономическое обоснование вряд ли подготовлено.

Бессараб обратила внимание, что по поручению Владимира Путина пенсии были повышены почти на 20%. Власти понимают, что выплаты нужно увеличивать, но для этого необходимы другие методы, подчеркнула она.

Помимо этого, 13-я пенсия не должна подменять собой плановое повышение ежемесячных выплат, сказал Москве 24 директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов. "Здесь главное, чтобы люди в течение года не чувствовали себя ущемленными", – обратил внимание он.

Экономист не оценил доводы авторов законопроекта. Даже если кредиты перед праздниками оформляют немалое количество пожилых, их все равно не абсолютное большинство.





Константин Ордов директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Пристрастившихся к кредитам 13-я пенсия точно не разубедит в том, что они смогут с ее помощью решить текущие проблемы. В конечном итоге – долговая яма и надежда, что придет государство и компенсирует все новой выплатой.

Однако все это не говорит о том, что инициативу не стоит поддерживать. По мнению Ордова, лучше обратить внимание, что за счет новой выплаты можно поддержать собственных производителей. Это связано с тем, что большинство пенсионеров покупают товары, сделанные в России. В итоге 13-ю пенсию можно было бы разрешить тратить исключительно на отечественную продукцию, заключил специалист.