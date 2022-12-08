Мурашко заявил, что на выплаты медорганизациям с молодыми врачами выделят 6 млрд рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В России на дополнительные выплаты медицинским организациям, принимающим на работу молодых специалистов, выделят 6 миллиардов рублей. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, чьи слова приводит ТАСС.

Он пояснил, что соответствующее решение о выделении средств поддержал председатель правительства Михаил Мишустин.

По словам министра, необходимые проекты документов уже подготовили. Планируется, что выплаты начнутся с 1 января.

Накануне Путин заявил, что с января 2023 года правительство будет выплачивать дополнительные средства медикам первичного звена здравоохранения, центральных районных больниц и скорой помощи. Тогда президент сказал, что размер выплат будет варьироваться от 4,5 до 18,5 тысячи рублей в зависимости от рода деятельности, должности и функций работника.



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