Проект о МРОТ в размере 19 242 руб в месяц внесли в Госдуму

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В Госдуму внесли инициативу, согласно которой в РФ предлагается с 1 января следующего года установить минимальный размер оплаты труда в размере 19 242 рублей в месяц, следует из электронной базы нижней палаты парламента.

Авторами законопроекта выступили руководитель думского комитета по вопросам семьи Нина Останина и заместитель главы комитета Госдумы по вопросам семьи Мария Дробот. Парламентарии являются представителями фракции КПРФ.

"Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2024 года в сумме 19 242 рублей в месяц", – говорится в инициативе.

Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию предложил проиндексировать минимальный размер оплаты труда на 18,5% с 1 января следующего года, чтобы он составлял 19 242 рубля.

Российский лидер подчеркнул, что у властей стоит задача по обеспечению ощутимого роста реальных зарплат.

По словам министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, МРОТ в РФ будет выше прожиточного минимума на 17% в 2024 году.

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