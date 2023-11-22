Совфед одобрил закон о федеральном бюджете РФ на 2024–2026 годы

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Совет Федерации одобрил в ходе пленарного заседания закон о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов. Решение приняли единогласно, сообщает ТАСС.

Согласно сведениям из документа, доходы федерального бюджета ожидаются на уровне 35,065 триллиона рублей в следующем году, 33,552 триллиона рублей – в 2025 году и 34,051 триллиона рублей – в 2026 году.

Расходы прогнозируются в размере 36,66, 34,382 и 35,587 триллиона рублей соответственно. Дефицит бюджета может оказаться на отметке в 1,595 триллиона рублей в будущем году, 0,83 триллиона рублей – в 2025 году и 1,536 триллиона рублей – в 2026 году.

17 октября Госдума согласовала федеральный бюджет на 2024–2026 годы. В 2024 году доходы в бюджет РФ ожидаются в размере 35,065 триллиона рублей, расходы – 36,66 триллиона рублей. Дефицит составит 1,595 триллиона рублей.

В свою очередь, глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что дефицит федерального бюджета России не превысит 1% ВВП в 2024–2026 годах. При этом он уточнил, что если ситуация изменится, то оценочные прогнозы будут скорректированы.

Бюджет был составлен в непростых условиях с учетом приоритетов. Однако он обеспечит задачи макроэкономической стабильности и сбалансированности по указу Владимира Путина, заключил глава Минфина.

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