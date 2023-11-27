Власти могут возложить ответственность за бюджет на губернаторов ряда регионов РФ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Российские власти могут возложить ответственность за бюджетный дефицит на губернаторов некоторых регионов РФ. Об этом сообщает "Коммерсант".

По данным СМИ, речь идет о Чечне, Ингушетии, Дагестане, Туве, ДНР, ЛНР, а также о Херсонской и Запорожской областях.

В материале указывается, что на прошлой неделе министерство финансов создало инициативу постановления об увязке перечисления субъектам федеральных дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности с их усилиями по повышению доходов и сокращению расходов бюджетов регионов.

Вместе с тем, пишет издание, документ прямо возлагает ответственность за деятельность властей по сокращению разрыва между доходами и расходами лично на руководителей регионов.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что дефицит федерального бюджета России не превысит 1% ВВП в 2024–2026 годах. При этом он добавил, что если ситуация изменится, то оценочные прогнозы будут скорректированы.

Внешний долг к ВВП России впервые в истории упал ниже 15%