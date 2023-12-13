В Госдуме предложили снизить возраст досрочного выхода на пенсию

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В Госдуму 13 декабря планируется внести законопроект о снижении возраста досрочного выхода на пенсию. Об этом сообщает газета "Известия".

Авторы законопроекта предлагают установить продолжительность страхового стажа для получения права на досрочную пенсию в 37 лет для мужчин и 32 года для женщин. На данный момент показатель составляет не менее 42 лет у мужчин и 37 лет у женщин.

При этом депутаты предлагают установить возраст, при котором возможен выход на досрочную пенсию, не ранее 60 лет у мужчин и 55 лет у женщин.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что большинство выпускников средних школ продолжают обучение в высших или средних учебных заведениях и оканчивают их в 23 – 24 года. Таким образом, подчеркивают авторы, норма досрочного выхода на пенсию в данный момент оказывается чисто декларативной и не имеет практического применения.

Депутаты также отмечают, что подобные изменения станут стимулом для граждан работать в "белой" зоне экономики. Эксперты считают, что благодаря законопроекту удастся вывести из "серой" зоны около 50 процентов зарплат.

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