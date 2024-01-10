Экономист рассказал, сколько нужно откладывать с пенсии для накопления денег

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Для накопления денег пожилым людям можно откладывать 10% от пенсии. Об этом Москве 24 рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

"При желании люди старшего возраста могут делать накопления даже со своей пенсии. Считается, что 10% – это та сумма, которую можно откладывать практически от любого дохода", – отметил экономист.

Вместе с тем пенсионерам рекомендуется обратить внимание на банковские вклады.





Михаил Беляев кандидат экономических наук, финансовый аналитик Сейчас проценты по счетам очень высокие. Если человек не просто откладывает деньги, а вкладывает их в какие-то надежные финансовые инструменты, которые позволяют ему увеличить доход, то это хоть и небольшой, но все равно заработок. Это финансовая подушка.

Однако следует остерегаться организаций, которые предлагают получить высокий доход в кратчайшие сроки. "Велика вероятность, что это могут быть мошенники. Работать с ними нельзя, иначе вы не приобретете доход, а потеряете вообще все свои деньги", – предупредил Беляев.

Ранее финансист и эксперт по личным финансам Фатима Янбаева назвала причины, которые мешают накапливать деньги. По ее словам, основная ошибка заключается в отсутствии у человека конкретной цели, для чего он откладывает средства и какая сумма требуется. Кроме того, помехой является отсутствие системности, а также учета доходов и расходов.

