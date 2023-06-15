17:43Общество
Юрист объяснила, в каком случае с карты могут удержать пенсию
Фото: depositphotos/AndrewLozovyi
Пожилой человек может лишиться пенсии с карты из-за взыскания задолженности или действий злоумышленников. Об этом Москве 24 рассказала юрист Анастасия Билялова.
Если у пенсионера образовалась задолженность по кредитам, коммунальным платежам, административным штрафам, налогам и сборам, алиментам, а также в ряде других случаев, часть его пенсии могут удержать приставы для погашения долга. Лимит средств, которые подлежат списанию со счета, установлен законом, объяснила Билялова.
Кроме того, если пенсионер получал выплату в большем размере, чем положено, ее часть будет возвращена обратно в Социальный фонд РФ. В этом случае за раз удерживается не более 20% от суммы пенсии.
"Во всех этих случаях по закону после взыскания долга у человека должны оставаться на счету средства в размере не ниже прожиточного минимума", – напомнила юрист.
Также пенсионер рискует лишиться денег на карте из-за действий мошенников. Причем злоумышленники могут снять не только часть пенсии, но и вообще все средства с пластика. Чтобы этого не произошло, эксперт советует быть бдительными и соблюдать меры предосторожности.
Ранее россиянам напомнили, что случится с пенсией по старости, если пожилой человек снова решит устроиться на работу. В этом случае она больше не будет индексироваться до тех пор, пока пенсионер не расторгнет трудовой договор. После этого выплаты ему проиндексируют за все годы работы.
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