Юрист объяснила, в каком случае с карты могут удержать пенсию

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Пожилой человек может лишиться пенсии с карты из-за взыскания задолженности или действий злоумышленников. Об этом Москве 24 рассказала юрист Анастасия Билялова.

Если у пенсионера образовалась задолженность по кредитам, коммунальным платежам, административным штрафам, налогам и сборам, алиментам, а также в ряде других случаев, часть его пенсии могут удержать приставы для погашения долга. Лимит средств, которые подлежат списанию со счета, установлен законом, объяснила Билялова.





Анастасия Билялова юрист Удержано может быть не более 50% пенсии. При взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, на возмещение вреда здоровью, а также на компенсацию ущерба в связи со смертью кормильца и урона, причиненного преступлением, – не более 70% страховой пенсии.

Кроме того, если пенсионер получал выплату в большем размере, чем положено, ее часть будет возвращена обратно в Социальный фонд РФ. В этом случае за раз удерживается не более 20% от суммы пенсии.

"Во всех этих случаях по закону после взыскания долга у человека должны оставаться на счету средства в размере не ниже прожиточного минимума", – напомнила юрист.

Также пенсионер рискует лишиться денег на карте из-за действий мошенников. Причем злоумышленники могут снять не только часть пенсии, но и вообще все средства с пластика. Чтобы этого не произошло, эксперт советует быть бдительными и соблюдать меры предосторожности.





Анастасия Билялова юрист Не стоит называть и вводить CVV- или CVC-коды карты, если нет намерения перечислить деньги. Для оплаты в интернете по возможности нужно заводить отдельную карту, так как у мошенников всегда остается возможность перехватить данные. Например, если было установлено вредоносное ПО или человек подключается к общедоступной сети Wi-Fi.

Ранее россиянам напомнили, что случится с пенсией по старости, если пожилой человек снова решит устроиться на работу. В этом случае она больше не будет индексироваться до тех пор, пока пенсионер не расторгнет трудовой договор. После этого выплаты ему проиндексируют за все годы работы.

