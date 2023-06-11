В Госдуме объяснили, почему пенсии дважды проиндексируют в 2025 году

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Пенсии будут дважды проиндексированы в 2025 году, чтобы учесть фактическую инфляцию за предыдущий год, объяснил глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"До 2025 года действует переходный период, когда страховые пенсии неработающим пенсионерам увеличиваются на определенный индекс, но не менее, чем на тысячу рублей в год", – отметил он в беседе с "Российской газетой".

По его словам, первая индексация запланирована на февраль – на 4%. Также пенсия будет проиндексирована в апреле – на 3,6%.

Ближайшая индексация пенсий в РФ ожидается 1 августа. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб объяснила, что она затронет работающих пенсионеров.

По ее словам, они получают страховую пенсию и фиксированную выплату к ней, но без учета плановых индексаций. Для таких граждан перерасчет ежегодно производится с 1 августа, исходя из их уровня заработка за прошлый год.

Депутат добавила, что в августе пенсии также вырастут у еще одной категории граждан. Речь идет про россиян, которые отметили свое 80-летие.



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