Россиянам рассказали, при каких условиях могут лишить пенсии

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Пенсию могут перестать выплачивать, если получатель не приходил за ней в течение шести месяцев, предупредила старший вице-президент инвестиционной компании Fontvielle Анастасия Хрусталева. Ее слова приводит Ura.ru.

"В пенсионном законодательстве есть такие понятия, как приостановление и прекращение выплаты пенсии. По общему правилу ФСС приостанавливает выплату, если в течение шести месяцев подряд пенсионер ее не получает", – уточнила эксперт.

Специалист также отметила, что пенсию прекращают выплачивать при обнаружении недостоверных сведений или прекращении законных оснований. Кроме того, лишаются выплат и россияне, которые переехали в другую страну.

Что касается пенсии по инвалидности, здесь выплаты могут перестать приходить, если гражданин не стал проходить переосвидетельствование для подтверждения оснований для получения финансовой помощи. В свою очередь, пенсия по потере кормильца прекращается, как только получателю исполняется 18 лет.

Хрусталева также рассказала о том, как возобновить выплаты. Пенсионер может просто подать соответствующее заявление. Если же были прекращены основания, гражданину необходимо будет вновь подтвердить их наличие.

Ранее сервис SuperJob выяснил, что среднестатистический россиянин считает достойной пенсию размером в 47 тысяч рублей. Самые высокие ожидания от социальных выплат у жителей Москвы – столичные пенсионеры хотели бы получать как минимум 51,3 тысячи рублей в месяц.

В свою очередь, в Росстате рассказали, сколько лет россияне работают после выхода на пенсию. Оказалось, что средняя продолжительность трудового стажа россиян после выхода на пенсию в 2022 году составила почти 7,5 года.

