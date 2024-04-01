Путин поручил повысить МРОТ более чем в два раза к 2030 году

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Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) к 2030 году должен будет составлять 35 тысяч рублей. Соответствующее поручение было дано Владимиром Путиным по итогам послания Федеральному собранию.

Из опубликованного на сайте Кремля документа следует, что поручение дано российскому кабмину.

Уточняется, что в 2023 году МРОТ находился на уровне 16 242 рублей.

Ответственным за выполнение поручения был назначен Михаил Мишустин. Первый доклад он должен будет предоставить до 15 марта 2025 года, а последующие – один раз в полгода.

Ранее стало известно, что Владимир Путин поручил установить в России ряд новых налоговых вычетов, в том числе для проходящих диспансеризацию и сдающих нормы ГТО. В частности, он призвал обеспечить внесение в законодательство РФ о налогах и сборах изменений, которые установят начиная с 2025 года налоговый вычет по налогу на доходы физлиц для налогоплательщиков, регулярно проходящих диспансеризацию и успешно сдающих нормативы ГТО.