Путин поручил утвердить меры по снижению уровня бедности в РФ ниже 7%

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поручил кабмину утвердить меры по снижению к 2030 году уровня бедности в стране ниже 7%, уровня бедности многодетных семей – до 12% и ниже. Это следует из документов на сайте Кремля.

Ответственным за поручение назначен председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Путин будет ждать доклада по этому вопросу до 31 марта 2025 года, далее – один раз в год.

Ранее Росстат представил аналитику, согласно которой число россиян с доходами ниже границы бедности по итогам 2023 года составило 13,5 миллиона человек. Это 9,3% от общей численности населения, указали в ведомстве.

Призыв сократить уровень бедности среди многодетных семей в два раза к 2030 году Путин озвучил во время оглашения послания Федеральному собранию в феврале. Президент призвал сделать особый акцент на снижении бедности прежде всего для таких семей.