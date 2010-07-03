Лавров резко ответил журналисту CNN на вопрос о Венесуэле

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров резко ответил на вопрос журналиста CNN о ситуации вокруг Венесуэлы, сообщает "Российская газета".

Лаврова спросили, есть ли у России какие-то возможности остановить "интервенцию США в Венесуэле", если власти США решатся на такой шаг.

"Некоторые называют вашу компанию "фейк ньюс", но сейчас вы задаете фейковый вопрос", – сказал он.

Таким образом глава МИД РФ напомнил о многочисленных сообщениях президента США Дональда Трампа, в которых тот обвиняет телеканал в распространении недостоверной информации.

Ранее Лавров выразил мнение, что позиции Москвы и Вашингтона по ситуации в Венесуэле несовместимы. В то же время он отметил, что Россия готова продолжать диалог.

Последние несколько лет в Венесуэле продолжается острый социально-экономический кризис, сопровождающийся инфляцией, нехваткой продовольствия и медикаментов. В конце января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя исполняющим обязанности главы государства.

Гуаидо признали США, многие страны Южной Америки и Европы. Россия, Турция, Мексика, ЮАР, Китай и Иран поддерживают Николаса Мадуро.

В конце марта МИД РФ поставил Вашингтон в известность о том, что российские военные делают в Венесуэле. Сергей Лавров пояснил, что они занимаются ремонтом техники в рамках соглашения о военно-техническом сотрудничестве между Москвой и Каракасом.

В апреле госсекретарь США Майк Помпео выразил мнение о том, что Россия "вмешалась" в дела Венесуэлы "без права на это". По его мнению, у Москвы нет согласия венесуэльского народа на то, чтобы находиться в стране, так что военные находятся там как враждебное государство.