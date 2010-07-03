Джонсон сделал первые назначения на посту премьер-министра

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назначил Саджида Джавида канцлером казначейства (министра финансов), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу канцелярии главы правительства.

Главой МВД назначена Прити Пател. В 2016-2017 годах Пател занимала пост министра по делам международного развития.

Министром иностранных дел назначен Доминик Рааб, экс-министр по вопросам Brexit. По своим взглядам Рааб считается умеренным евроскептиком.

Джонсон назначил министром обороны Бена Уоллеса, занимавшего пост замглавы МВД по вопросам безопасности.

Министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС Стивен Баркли сохранил свою должность при формировании нового кабинета Борисом Джонсоном.

24 июля бывший министр иностранных дел Великобритании и экс-мэр Лондона Борис Джонсон официально вступил в должность премьер-министра страны.

Избранного лидера правящей Консервативной партии приняла королева Елизавета II. Как того требует протокол, она попросила Джонсона стать ее 14-м премьер-министром и сформировать правительство.

Ранее, передав королеве прошение об отставке, пост премьера официально покинула Тереза Мэй. Она возглавляла правительство с 13 июля 2016 года. Ей трижды не удалось заручиться поддержкой Палаты общин по поводу соглашения об условиях выхода Великобритании из Евросоюза. Своему преемнику и новому правительству Мэй пожелала успехов.